Chiken y Duggan opinan sobre las actitudes de los participantes que han hecho enojar a los Chefs tras el jueves de Delantales Negros

Los Chefs de MasterChef 24/7 no quedaron nada contentos con el desempeño de los Cocineros y en el Jueves de Delantales Negros se hizo sentir su molestia. Ante lo vivido, Chiken y Duggan han venido en este programa a dejar varios puntos sobre la mesa, si los Cocineros han sido poco profesionales o si los jueces han sido bastante duros... ¿Y tú qué opinas?