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Programa Completo 19 de mayo | Dejó tensión, aprendizaje y grandes sabores en MasterChef 24/7

La cocina más famosa de México vivió una jornada llena de emociones, retos y momentos intensos.

El programa del 19 de mayo en MasterChef 24/7 estuvo marcado por la tensión, los nuevos aprendizajes y sabores que sorprendieron a los chefs. Los cocineros enfrentaron retos que pusieron a prueba su técnica, paciencia y capacidad para trabajar bajo presión, mientras la convivencia también dejó momentos importantes dentro de la competencia. Cada preparación y decisión demostró que el nivel en la cocina sigue creciendo día con día.

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