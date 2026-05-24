Programa Completo 19 de mayo | Dejó tensión, aprendizaje y grandes sabores en MasterChef 24/7

El programa del 19 de mayo en MasterChef 24/7 estuvo marcado por la tensión, los nuevos aprendizajes y sabores que sorprendieron a los chefs. Los cocineros enfrentaron retos que pusieron a prueba su técnica, paciencia y capacidad para trabajar bajo presión, mientras la convivencia también dejó momentos importantes dentro de la competencia. Cada preparación y decisión demostró que el nivel en la cocina sigue creciendo día con día.

