Programa Completo 22 de mayo | Lancer explica por qué regresó y habla cara a cara con Claudia en MasterChef 24/7

Tras el épico desenlace que dejó ver la supuesta salida de Lancer en MasterChef 24/7, el participante explicó las razones por las que decidió regresar a la competencia. Además, se habló directamente con Claudia sobre todo lo sucedido entre ellos, en un momento lleno de tensión, emociones y opiniones divididas. Sin duda, la cocina más famosa de México continúa ardiendo con las polémicas y conflictos que mantienen a todos hablando del reality.

