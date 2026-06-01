Programa Completo 24 de mayo | Revive la primera eliminación de MasterChef 24/7, una noche llena de tensión y emociones

Revive cómo se vivió el programa de la primera eliminación de MasterChef 24/7, una noche que mantuvo a los cocineros y a la audiencia al filo del asiento. Desde los retos, las degustaciones y los momentos de nerviosismo, hasta la decisión final de los chefs, cada minuto estuvo cargado de emoción y del calor característico de la cocina más famosa de México. Una jornada que marcó el inicio de las despedidas y dejó momentos inolvidables para los participantes y los seguidores de la competencia.

