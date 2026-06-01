Programa Completo del 25 de mayo | Lunes del Pin del Chef: el poder que puede cambiarlo todo

Llegó el esperado Lunes del Pin del Chef en MasterChef 24/7, una jornada donde los participantes buscarán obtener uno de los poderes más importantes de la competencia. Más allá del reconocimiento culinario, este distintivo puede cambiar el rumbo de la convivencia dentro de la casa y tener un impacto directo en las decisiones estratégicas de la semana. Con el sazón como protagonista, los cocineros deberán demostrar creatividad, técnica y carácter para quedarse con una ventaja que podría marcar su camino dentro de la cocina más famosa de México.

