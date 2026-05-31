MasterChef 24/7 | El público tiene la última palabra: llegan las enchiladas al reto de la Cocina más Famosa de México

La prueba entra en una etapa decisiva en MasterChef 24/7, ya que el público será el encargado de degustar las órdenes de enchiladas preparadas por los cocineros. En medio del caos, la presión y el ritmo acelerado del reto, los universitarios tendrán la misión de decir la verdad sobre cada platillo, evaluando el sabor, la presentación y la experiencia general. Con los Chefs observando atentamente, el verdadero desafío será conquistar a los comensales y obtener un resultado que acerque a los participantes al balcón.