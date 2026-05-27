¿Quién gana la Batalla por Equipos de hoy 27 de mayo 2026 en MasterChef 24/7?

Este miércoles dentro de la cocina más famosa de México se llevará a acabo el reto de la Batalla por Equipos por lo que los participantes tendrán que utilizar sus estrategías, conocimientos y paciencia para poder trabajar en equipo y así lograr la victoria y poder tener la esperanza de asegurar un lugar dentro del balcón y protegerse con su estancia una semana más en MasterChef 24/7.

Cabe recordar que gracias a la Batalla por Equipo, el capitán del equipo que resulte ganador tiene el beneficio de subir directamente al balcón y elegir a dos participantes más, una vez que estén arriba automáticamente se libran de estar cocinando en el Domingo de Eliminación.

¿Qué equipo ganaría en la Batalla por Equipos en MasterChef 24/7 hoy 27 de mayo 2026?

Durante las transmisión del martes 26 de mayo 2026 se realizaron varios retos para que los Chefs: Zahie Telléz, Adrián Herrera, Alfonso Cadena pudieran determinar quienes serían los dos primeros capitanes, mientras que el tercero sería elegido por el voto del público esa misma noche.

La primera en ser elegida por la máxima autoridad culinaria fue Flor, debido a su nombramiento ella estará al frente del Equipo Rojo, mientras que más tarde Luis logró colocarse como el segundo capitán de dirigir al Equipo Azul, finalmente, el público decidió darle la ventaja a Flor para ser la cabeza del Equipo Amarillo, ante estos nombramientos queda claro que los equipos tienen a fuertes participantes al frente de ellos por lo que cualquiera puede ser el ganador de la Batalla por Equipos.

Sin embargo, aunque todos tienen la misma oportunidad para coronarse dentro del reto, Flor es la capitana más fuerte ya que llega con una ventaja previo al reto, pues al ser la primera capitana los Chefs le otrogaron una clase especial "Master class" exclusivamente para ella donde le enseñarán tips y recomendaciones relacionadas a lo que se cocinaría en la Batalla por Equipos. Ante este indiscutible premio el Equipo Rojo tiene una ligera ventaja sobre los demás, por lo que no sorprendería que los participantes que están bajo el mando de Flor ganen.