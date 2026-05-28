Ramahá recibe emotiva sorpresa en MasterChef 24/7 y su reacción conmueve a sus compañeros (VIDEO)

El jueves de delantales negros de este 28 de mayo dejó momentos dignos de recordar en MasterChef 24/7, así como una lista de cocineros que enfrentarán el riesgo de salir del reality el próximo domingo de eliminación, sin embargo, antes de terminar el día, Ramahá recibió una gran sorpresa que lo hizo muy feliz y así fue como sus compañeros tomaron la noticia.