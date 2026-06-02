Resumen del martes 1 de junio: limpias, emociones y fuertes discusiones en MasterChef 24/7

El Resumen del martes 1 de junio de MasterChef 24/7 estuvo lleno de emociones, risas y momentos de tensión. Los participantes hicieron de todo para buscar el anhelado delantal blanco, incluso algunas curiosas limpias para atraer la buena energía y mantenerse en la competencia. Sin embargo, no todo fue tranquilidad, ya que también se vivieron intensas pláticas, diferencias de opinión y discusiones que pusieron a prueba la convivencia dentro de la cocina más famosa de México. Entre estrategia, sazón y mucho sentimiento, los cocineros demostraron que cada día dentro de MasterChef 24/7 puede cambiarlo todo.

