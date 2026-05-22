Crisis de ansiedad, conflicto entre Lancer y Antrax y tensión total: así explotó MasterChef 24/7 este 21 de mayo

El 21 de mayo dejó una de las jornadas más intensas dentro de MasterChef 24/7. El conflicto entre Lancer y Antrax explotó frente a todos, generando momentos de mucha tensión en la convivencia. Además, Michelle vivió una fuerte crisis de ansiedad que preocupó a sus compañeros en medio de la presión de la competencia. Mientras tanto, los retos culinarios siguieron elevando el nivel y demostrando que la cocina más famosa de México está más ardiente que nunca.

