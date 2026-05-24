Resumen del 22 de mayo en MasterChef 24/7: balcón y delantal negro

El mundo de MasterChef 24/7 vivió momentos de mucha tensión este 22 de mayo, pues mientras algunos participantes lograron subir al balcón, otros tuvieron que portar el temido delantal negro. Además, los conflictos dentro de la cocina no se hicieron esperar y las clases dejaron grandes enseñanzas que podrían cambiar el rumbo de la competencia.

