El 25 de mayo dejó sabor, intriga y mucho chismecito en MasterChef 24/7

El programa del 25 de mayo de MasterChef 24/7 estuvo lleno de sabor, intriga y mucho chismecito dentro de la competencia. Entre retos culinarios, conversaciones intensas y grandes momentos de convivencia, los cocineros dejaron claro que cada día la presión aumenta más dentro de la universidad culinaria más importante de México. Además, el camino rumbo al Pin del Chef estuvo lleno de momentos decisivos que podrían cambiar el rumbo de varios participantes dentro de la cocina más famosa del país.

