Resumen completo del 28 de mayo: mandiles negros, tensión y mucho sazón en MasterChef 24/7

El resumen completo del jueves 28 de mayo de MasterChef 24/7 estuvo marcado por la tensión de los mandiles negros, la presión constante de la competencia y el gran sazón que demostraron los cocineros en cada reto. Entre degustaciones, emociones encontradas y decisiones que podrían cambiar el rumbo de varios participantes, la cocina más famosa de México vivió una jornada llena de intensidad. Los cocineros dejaron todo en las estaciones para demostrar que tienen lo necesario para seguir avanzando dentro de la universidad culinaria más importante del país.

