Resumen del domingo 31 de mayo: una despedida que dejó huella en MasterChef 24/7

El Resumen del domingo 31 de mayo de MasterChef 24/7 nos dejó una de las noches más emotivas de la temporada. La eliminación de uno de los cocineros provocó tristeza entre sus compañeros, quienes no pudieron contener las lágrimas al despedirse de alguien con quien compartieron retos, aprendizajes y grandes momentos dentro de la competencia. Entre abrazos, palabras de aliento y mucha emoción, quedó demostrado que la cocina más famosa de México no solo se trata de cocinar, sino también de los vínculos que se forman día a día. Una noche donde el sabor y los sentimientos estuvieron presentes en cada instante.

