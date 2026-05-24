Resumen del 23 de mayo en MasterChef 24/7: desvelos y sorpresas

El 23 de mayo dentro de MasterChef 24/7 estuvo lleno de momentos inesperados, pues a varios cocineros les costó trabajo arrancar el día, aunque eso no impidió que enfrentaran nuevos retos culinarios. Además, las sorpresas no faltaron, ya que entre risas y ocurrencias hasta les leyeron el futuro, el presente y mucho más dentro de la cocina más famosa.

