El 24 de mayo dejó platillos impresionantes y mucho sazón en MasterChef 24/7

El programa del 24 de mayo de MasterChef 24/7 estuvo lleno de emociones, retos intensos y platillos nunca antes vistos dentro de la competencia. Los cocineros demostraron todo su sazón y creatividad frente a los chefs, quienes exigieron el máximo nivel en cada preparación. Entre momentos emotivos, decisiones complicadas y degustaciones llenas de tensión, la universidad culinaria más importante de México volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los realities más comentados del momento.

