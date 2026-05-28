Resumen del 26 de mayo: tensión, polémica y mucho sabor en MasterChef 24/7
La convivencia dentro de la casa se volvió cada vez más intensa, aunque el sabor siguió dominando la competencia.
El resumen del 26 de mayo de MasterChef 24/7 dejó claro que la tensión dentro de la casa está más fuerte que nunca. Entre discusiones, situaciones que rompieron la armonía y momentos llenos de presión, los cocineros vivieron una jornada intensa tanto dentro como fuera de la cocina. Sin embargo, el gran protagonista siguió siendo el sazón, ya que los participantes también demostraron creatividad y talento culinario en la cocina más importante de México.