Ricardo y las “Divas” reaccionan a los comentarios emitidos por Ramahá en la gala: “Ya lo voy a dejar por la paz” (VIDEO)
La interacción de Claudia Lizaldi con Michelle y el polémico cocinero continuó generando reacciones al interior de MasterChef 24/7
Luego de la interacción de Claudia Lizaldi con Ramahá y Michelle en la gala de beneficio o castigo, las “Divas” intercambiaron comentarios sobre los señalamientos emitidos por el polémico cocinero y tomaron una decisión colectiva sobre cómo manejarán la situación en el futuro.