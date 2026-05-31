MasterChef 24/7 | Llega el segundo reto: tacos de canasta y una salsa en molcajete pondrán a prueba a los cocineros

La competencia continúa en MasterChef 24/7 con un segundo reto lleno de sabor tradicional. Frente a una deliciosa canasta de tacos de canasta, los cocineros deberán demostrar su creatividad y técnica preparando una salsa en molcajete que destaque por su sabor, equilibrio y originalidad. Con apenas 15 minutos en el reloj, cada detalle será clave para impresionar a los Chefs y acercarse a un lugar en el balcón de los salvados.