masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Termina el primer reto de salvación: descubre quién sube al balcón en MasterChef 24/7

Los 15 minutos llegaron a su fin y la degustación de los chefs definirá al primer cocinero que asegura su lugar en el balcón.

El reloj llegó a cero y concluyó el primer reto del Viernes de Salvación en MasterChef 24/7. Tras una intensa carrera contra el tiempo para preparar un aguachile lleno de sabor, llegó el momento más esperado: la degustación de los chefs. Cada participante presentó su propuesta culinaria con la esperanza de impresionar a los Chefs y convertirse en el primer cocinero en asegurar su lugar en el balcón. Entre nervios, expectativas y grandes sabores, la decisión de los Chefs marcará el rumbo de la competencia.

Tags relacionados
Última salvación de MasterChef MasterChef