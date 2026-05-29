Termina el primer reto de salvación: descubre quién sube al balcón en MasterChef 24/7

El reloj llegó a cero y concluyó el primer reto del Viernes de Salvación en MasterChef 24/7. Tras una intensa carrera contra el tiempo para preparar un aguachile lleno de sabor, llegó el momento más esperado: la degustación de los chefs. Cada participante presentó su propuesta culinaria con la esperanza de impresionar a los Chefs y convertirse en el primer cocinero en asegurar su lugar en el balcón. Entre nervios, expectativas y grandes sabores, la decisión de los Chefs marcará el rumbo de la competencia.