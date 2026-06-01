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“Yo siento muy feo": Luis rompe en llanto dentro de MasterChef 24/7 tras la salida de Nash (VIDEO)

Luis no pudo contener la tristeza al volver al Mundo MasterChef 24/7 y expresó su sentir por la salida de Nash este domingo de eliminación.

Sin duda la salida de Nash este domingo de eliminación en el Mundo MasterChef 24/7 impactó a los integrantes del reality, sin embargo, uno de los más afectados fue Luis, quien no pudo contener el llanto al término del programa y expresó que extrañará mucho a la cocinera.

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