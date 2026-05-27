“Yo ya me quiero ir a mi casa": Carmen de MasterChef 24/7 confiesa que desea salir del reality (VIDEO)

Este miércoles de batalla de equipos dejó una serie de momentos de tensión, felicidad y momentos emotivos, sin embargo, al volver al Mundo MasterChef 24/7, las confesiones comenzaron a salir a la luz, entre ellas, Carmen aseguró que ella ya se quiere ir a su casa y explicó a sus compañeros cuáles son sus razones para desea volver pronto a su hogar.