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“Yo ya me quiero ir a mi casa": Carmen de MasterChef 24/7 confiesa que desea salir del reality (VIDEO)

La cocinera afirmó que ya está cansada y saldrá el próximo domingo de MasterChef 24/7.

Este miércoles de batalla de equipos dejó una serie de momentos de tensión, felicidad y momentos emotivos, sin embargo, al volver al Mundo MasterChef 24/7, las confesiones comenzaron a salir a la luz, entre ellas, Carmen aseguró que ella ya se quiere ir a su casa y explicó a sus compañeros cuáles son sus razones para desea volver pronto a su hogar.

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