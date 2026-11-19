Este fin de semana comienza la carrera por el título de Miss Universo 2026. Las jornadas más importantes del certamen de belleza se llevarán a cabo del 21 al 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. Sin duda, uno de los elementos más esperados del evento es la corona de la próxima Reina de Belleza. Recientemente, se reveló el artículo con el que se conmemorarán los 75 años del certamen: una lujosa corona compuesta por 3,150 diamantes y oro blanco de 18 quilates.

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Así es la lujosa corona de Miss Universo 2026: 3,150 diamantes y oro de 18 quilates

Esta nueva pieza lleva por nombre “El Resplandor del Legado Eterno” y fue diseñada por el reconocido joyero venezolano Goerige Wittels, en colaboración con una casa parisina de alta joyería. “3.150 diamantes, 75 años de historia, y una extraordinaria corona celebrando el pasado, presente y futuro de Miss Universo. Una nueva era comienza”; se lee en la descripción de la presentación de la corona.

Los tres principales diamantes de la corona representan el pasado, el presente y el futuro del certamen. El primero, hace homenaje a las mujeres que abrieron camino en la competencia; mientras que el segundo celebra a quienes actualmente inspiran a otras personas y el tercero simboliza a las nuevas generaciones que serán parte del legado.

¿Cuándo es Miss Universo 2026?

La Gran Final de Miss Universo 2026 se celebrará el martes, 24 de noviembre, en San Juan Puerto Rico, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, mejor conocido como El Choliseo. No obstante, la jornada de eventos arranca desde el sábado, 21, con el desfile de trajes tradicionales, seguido del domingo, 22, con la competencia de trajes de baño y vestidos de noche.

¿Cuántas coronas de Miss Universo tiene México y quién es la representante de 2026?

México cuenta con un total de cuatro coronas en la historia de Miss Universo: Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010), Andrea Meza (2020) y Fátima Bosch (2025). Con ello, nuestro país se ubica como uno de los más destacados en América Latina.

Ahora, la encargada de buscar una quinta victoria será María Guadalupe Vargas Naranjo, modelo y empresaria de 28 años, originaria de Zapopan, Jalisco, quien consiguió el título de Miss Universo México en agosto del presente año en Los Cabos, Baja California Sur.