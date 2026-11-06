Mono Osuna olvida su amistad con Fernando Lozada y el silencioso plan para subirlo a la tabla de nominados

Mario ‘Mono’ Osuna se mantendrá en la tabla de nominados hasta el domingo, por lo que está buscando la mejor forma de salvarse con el voto del público. Teniendo en cuenta que Bebeshita cuenta con el poder de La Traición por haber sido la ganadora del Juego de Salvación, una posible traición a Fernando Lozada aparece en el horizonte.

La posibilidad surgió luego de que los Granjeros intuyeron que Natalia Alcocer será expulsada de La Granja VIP debido a que sus pertenencias fueron retiradas del edificio principal. Si esto finalmente sucede, Mono Osuna buscaría pelear la permanencia dentro del reality con Fernando en la tabla de nominados. ¿Cómo?

El plan silencioso de Mono Osuna para que Fernando sea nominado

En una charla con Bebeshita y Kunno, los integrantes del Equipo Resistencia comenzaron a analizar los posibles movimientos a realizar durante La Traición. Mono le recomendó a la creadora de contenido que Julio Camejo sea el salvado, teniendo en cuenta que Ivonne Montero y Natalia son las otras opciones.

Sin embargo, los Granjeros evaluaron la posibilidad de que exista una traición doble. En caso de que eso suceda, Mono Osuna le aconsejó a Bebeshita que meta en la tabla a Niurka para que ésta elija a Fernando Lozada posteriormente. “Si es traición doble, te conviene meter a Niurka. Niurka va a meter a Fer”, expresó el exfutbolista.

Fernando Lozada Fer Lozada (La Granja VIP)

Sin embargo, en caso de que la traición sea simple, Mono no tuvo problemas en dejar de lado su amistad con Fernando y le dijo a Bebeshita que lo meta a él en la tabla. De todos modos, la influencer se vio con dudas, ya que Lozada evitó enterrarla durante la dinámica de ‘Echar Tierra’ pese a haber recibido consejos del Equipo Disfuncional.

¿A qué hora es la novena Traición de La Granja VIP?

La novena Traición de La Granja VIP se llevará a cabo este viernes 6 de noviembre durante la gala que comienza a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por la señal de Azteca UNO. Bebeshita deberá decidir a quién salva y qué Granjero ocupará su lugar en la tabla de nominados rumbo a la eliminación del domingo.

También podrás seguir la transmisión GRATIS y EN VIVO mediante el sitio oficial del programa y la aplicación TV Azteca En Vivo. Durante la noche se conocerá si la influencer sigue el consejo de Mono Osuna y pone en riesgo la permanencia de Fernando Lozada.