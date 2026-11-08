Cómo hacer rubor casero con flor de jamaica para maquillarte de forma natural

Uno de los productos de cosmética más utilizados por las mujeres es el rubor es que prefieran los productos de maquillaje más naturales, entonces te interesarás seguramente por un rubor hecho de flor de Jamaica, que es conocida por su intenso color rojo y con el cual podrás preparar un blush casero y darle un toque más natural a tus mejillas. Sin embargo, esta preparación requiere de cuidados en la higiene al no contar con pruebas dermatológicas y a continuación te compartiremos lo que necesitas para este rubor de flor de Jamaica.
Por otro lado, lo que debemos decir del blush o rubor es que aportará un color más natural al rostro, le da un efecto más saludable a la piel; resalta los pómulos y evita que el maquillaje se vea plan. A su vez, lo que hay que mencionar es que es un paso esencial, incluso en maquillajes sencillos, y muchas mujeres han decidido optar por opciones más naturales.
Para aquellas mujeres que prefieran los productos de maquillaje más naturales, entonces te interesarás seguramente por un rubor hecho de flor de Jamaica, que es conocida por su intenso color rojo y con el cual podrás preparar un blush casero y darle un toque más natural a tus mejillas. Sin embargo, esta preparación requiere de cuidados en la higiene al no contar con pruebas dermatológicas y a continuación te compartiremos lo que necesitas para este rubor de flor de Jamaica.
Ingredientes para el rubor de Flor de Jamaica
- 1 cucharada de flores secas de Jamaica
- Media taza de agua
- Fécula de maíz
- Una cápsula de vitamina E
- Recipiente pequeño
@saludybellezayuyispiamba Rubor casero con flor de jamaica 🌺 #tispcaseros ♬ sonido original - saludybellezayuyispiamba
Cómo hacer el rubor de Flor de Jamaica
- Colocar el agua en una olla pequeña y llevar a ebullición
- Agregar las hojas secas de flor de Jamaica cuando alcance el hervor, tapar el recipiente y dejar cocinar por 5 minutos
- Retirar del fuego y dejar que el líquido se enfríe por completo
- Colocar la fécula de maíz en un recipiente pequeño y añadir de a poco la infusión fría, mezclando hasta conseguir el tono deseado
- Agregar el contenido de la cápsula de vitamina E y volver a mezclar
- Transferir la preparación a un recipiente limpio, cubriendo con una servilleta de papel absorbente
- Dejar reposar la mezcla por un día entero para conseguir la textura cremosa adecuada
- Tapar tu recipiente y tu blush casero hecho con flor de Jamaica y fécula de maíz estará listo para ser utilizado
- Tomar una pequeña cantidad de rubor con la yema del dedo limpio sobre las mejillas con pequeños toquecitos, sin arrastrar y lograr el efecto que buscas