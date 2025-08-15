El drama de Luis Fernando Peña, “El Papi” en Rosario Tijeras 4: su padre lo abandonó a los 6 años

En Rosario Tijeras 4, uno de los personajes más complejos e interesantes es “El Papi”: un hombre intrínsecamente ligado con el mundo del crimen, que a menudo se debate entre el bien y el mal. Es interpretado por Luis Fernando Peña, actor mexicano que saltó a la fama hace más de 2 décadas y permanece en el gusto del público.

Mientras nos preparamos para el estreno de Rosario Tijeras 4 en Azteca UNO, te contaremos algo poco conocido sobre Luis Fernando Peña: su batalla interna tras haber sido abandonado por su padre.

Luis Fernando Peña contó que su padre lo abandonó a los 6 años

Hace unos meses el actor originario de CDMX dio una entrevista al podcast La Espuma de los Días, de adn40, y ahí habló sobre las grandes pérdidas que ha sufrido en su vida. Principalmente citó la muerte de su abuelo y luego su madre, pero inmediatamente después tocó el tema de su padre.

Luis Fernando reveló que su padre se fue de la casa cuando tenía solo 6 años, por lo que solo lo recuerda muy vagamente. Aun así, “los pocos recuerdos que tengo son buenos”. De broma, el actor dijo que pertenece a una generación cuyos padres “se iban por cigarros y no volvían”.

Sin embargo, el actor de Rosario Tijeras 4 aclaró que su madre jamás le habló mal de su progenitor, de nombre Francisco Peña. Fue alguien “a quien respeto y amo, por el simple hecho de ser mi padre”.

Desafortunadamente, Luis Fernando no volvió a ver a su padre nunca más. Cuando alcanzó el éxito con su primer gran protagónico en 2002, pudo hablar brevemente con él. En esa época su madre ya había muerto, y el actor recibió una llamada telefónica de Francisco Peña para felicitarlo por su trabajo.

Luis Fernando narra que habló 5 minutos con su padre y éste le dijo que no quería pedirle nada, solo lo felicitó y le agradeció por no cambiarse el apellido. El intérprete quiso verlo y lo invitó a que se encontraran, pues realmente quería reencontrarse con su progenitor. Sin embargo, aunque se pusieron de acuerdo, ese encuentro jamás se concretó.

El actor no sabe qué pasó con su familia paterna, “los únicos que lo saben son ellos. Hoy en día sé que mi padre falleció hace cerca 3 años, no sé las causas, me habló mi sobrina por Instagram”.

Luis Fernando Peña se siente muy agradecido con su madre y también con quienes fungieron como figuras paternas para él: su hermano mayor y sus tíos. Cuando los abandonó su padre, su hermano tenía solo 17 años.

“¿Ser el hombre de la casa a los 17? Es una cosa durísima para él también, nunca lo hemos hablado cómo lo vivió él tampoco, en el momento en que nos sentemos vamos a abrir alguna herida que no queremos y por eso medio bloqueamos”, dijo el actor.

En la actualidad Luis Fernando Peña está casado y tiene 3 hijos, de 2 matrimonios distintos. Su hija Regina es de un primer matrimonio y mantiene comunicación constante con ella; con su esposa, Aly Noris, tiene 2 hijos más, Liam y Aitana.

