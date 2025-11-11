VIDEO: Un perro se hace viral en Tiktok por cantar canciones de Los Temerarios

En los últimos días se ha hecho viral el video de un perro quien es fan y “canta” canciones de Los Temerarios, mismo que se muestra como un animal muy romántico, pues no dudó en dejar en claro su gusto por este tipo de canciones.

El video viral subido por la cuenta @bettyeco muestra a Eco, un perrito pastor alemán, que aúlla cuando le ponen canciones de Los Temerarios, dejando ver lo emotivo que puede ser con dicha canción; dando un momento que ha cautivado a millones de usuarios en redes sociales.

¿Cómo es que un perro es fan de Los Temerarios?

El video muestra a Eco descansando mientras suena “What’s Up” de 4 Non Blondes, una canción icónica pero la cuál no fue del agrado del can, pues solo la ignoró, a lo que su dueña asegura que “Esas no le gustan, él es más romántico”.

Para después asegurar lo siguiente:

“A Eco le voy a poner una de Los Temerarios, más romántica, tiene corazón enamorado el Eco”.

En cuanto le pusieron un hit de Los Temerarios, el perrito comenzó a “cantar”, pues al ritmo de la música aullaba, dejando un momento muy tierno.

A esto su dueña comentó “¿Quién lo lastimó a Firulais?, Sin llorar Eco”.

Como si fuera poco, se mostró otra canción de esta legendaria agrupación y Eco sigue “cantando”, dejando muy en claro su gusto por Los Temerarios.

¿A los perros les puede gustar la música?

Estudios modernos aseguran que a los perros les gusta la música, aunque prefieren géneros con ritmos lentos, patrones simples y frecuencias bajas, como la música clásica, el soft rock o el reggae, ya que podría ayudarles a relajarse.

Estos estudios indican que calman a los perritos, reduciendo su ritmo cardíaco y el estrés, teniendo un efecto tranquilizador, bajando los niveles de hormonas del estrés.

Así que ahora lo sabes, al igual que todos, nuestras mascotas también tienen gustos musicales, donde pueden ir desde música clásica hasta los mismísimos Temerarios.