Esta es la playa de Oaxaca donde puedes disfrutar el avistamiento de ballenas en diciembre

Con la llegada del invierno, las playas de Oaxaca se transforman en el escenario perfecto para disfrutar el avistamiento de ballenas jorobadas. Cada año, miles de turistas nacionales y extranjeros buscan este encuentro con los mamíferos marinos más majestuosos del planeta.

Las condiciones son ideales en la región durante los últimos meses del año. Entre diciembre y marzo, estas gigantes del océano se acercan a las playas oaxaqueñas para descansar, reproducirse y cuidar a sus crías. Conoce cuál es el sitio privilegiado para disfrutar la experiencia de avistamiento.

Puerto Ángel: la playa perfecta para ver ballenas jorobadas en Oaxaca

Puerto Ángel se localiza a solo 30 minutos de Mazunte y es considerado uno de los mejores lugares de Oaxaca para el avistamiento de ballenas jorobadas. Durante el mes de diciembre, estos enormes mamíferos comienzan a llegar al océano Pacífico, permitiendo observarlos a corta distancia.

Así es como las ballenas ofrecen un espectáculo de saltos, aleteos y soplidos visibles desde la costa. De esta manera, Puerto Ángel se ha convertido en un pequeño paraíso para disfrutar del turismo natural junto a esta especie.

¿Cuándo se pueden ver las ballenas jorobadas en Puerto Ángel de Oaxaca?

Las ballenas jorobadas se pueden ver en Puerto Ángel de Oaxaca al comenzar el invierno. Por eso varias empresas de turismo ya activaron sus servicios el pasado 15 de diciembre. Estos tours náuticos son autorizados para el avistamiento responsable.

Las embarcaciones cuentan con permisos oficiales y personal capacitado que garantiza una experiencia segura tanto para los turistas como para las ballenas. Este fenómeno natural es posible gracias a la migración que esta especie realiza durante el invierno.

Las gigantes del mar llegan a Puerto Ángel desde regiones frías como Alaska, Canadá y la costa oeste de Estados Unidos. Recorren miles de kilómetros en busca de aguas cálidas y tranquilas. Durante su trayecto, pasan por Baja California, Nayarit y Guerrero antes de llegar a Oaxaca.

Es ahí en la costa oaxaqueña donde encuentran condiciones ideales para descansar y proteger a sus crías. Mientras algunas ballenas permanecen en las costas de México hasta marzo, otras continúan su viaje hacia Centroamérica, pasando por países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.