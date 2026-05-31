“Prefiero irme": El contundente mensaje que Antrax envió a sus seguidores en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Antrax se convirtió en el cocinero salvado por los votos del público este domingo 31 de mayo, sin embargo, al volver al Mundo MasterChef 24/7, el también creador de contenido, habló frente a las cámaras para expresar que él preferiría salir si su platillo fuera malo y pidió que no lo consideraran malagradecido por esta razón.