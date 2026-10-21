Psicología: Las personas que siempre andan con prisas no están más alertas sino pueden caer más fácilmente en una estafa

Si alguna vez has pensado que las víctimas de faude caen por falta de atención o ingenuidad, la psicología trae una nueva teoría que advierte que el estado de alerta no te protege de una estafa o fraude.

El arma más peligrosa de los que cometen estafa es la manipulación del tiempo para forzar las decisiones rápidas, de acuerdo con el estudio Why we keep falling for fraud? (¿Por qué seguimos cayendo en el fraude?) de la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés).

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La prisa interfiere con la capacidad de razonamiento, según la psicología

El uso deliberado de la prisa y la presión del tiempo es la estrategia central de los estafadores. El psicólogo Dan Simons, experto en ciencias de la decisión y coautor del libro Nobody's Fool, explica que esta premura está diseñada específicamente para interferir con la capacidad de razonamiento de las personas.

La urgencia infunde una ansiedad inmediata que empuja a las víctimas a actuar antes de que puedan dar un paso atrás y examinar la situación de manera lógica.

Las personas que siempre andan con prisas no están más alertas sino pueden caer más fácilmente en una estafa

Al combinar la prisa con momentos de distracción o cansancio, el cerebro activa el "sesgo de verdad", que es una tendencia natural a asumir que un mensaje es real.

En este estado de sobrecarga cognitiva, las personas tienden a procesar la información falsa como verdadera, cometiendo errores financieros graves que jamás cometerían en condiciones normales.

¿Cómo prevenir caer en una estafa, según la psicología?

La mejor defensa ante un entorno digital y telef+ónico hostil no requiere de softwate sofisticado, sino de modificar nuestros hábitos de comportamiento ante la información que recibimos, de acuerdo con un estudio llamado ¿Cómo evitar ser víctima de fraude en línea?, publicado en The Conversation.

Las personas que siempre andan con prisas no están más alertas sino pueden caer más fácilmente en una estafa|Pexels

La presión del tiempo reduce la precisión de nuestro juicio hasta en un 50%. La solución más efectiva es ralentizar deliberadamente nuestas acciones.

Obligarte a pausar rompe el ciclo de estrés impuesto por los estafadores, permitiendo que la parte analítica del cerebro retome el control.

