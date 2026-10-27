Psicólogos coinciden: “Si quieres éxito financiero, tienes que hacer esto”

El dinero es un tema que mantiene ocupados a muchos, ya sea porque están pensando en cómo seguir incrementando sus ganancias o porque no saben cómo hacerlo rendir para cubrir todos sus gastos. Y aunque la solución es distinta para cada caso, lo cierto es que sí puede encontrarse un equilibrio solamente con transformar los pensamientos y hasta los psicólogos saben que la mente es una gran aliada cuando se está en búsqueda del éxito financiero para vivir tranquilamente.

Todo gracias a la llamada "psicología del dinero", que como su nombre lo dice, se enfoca en la relación que existe entre la economía y las emociones, así como las experiencias que terminan influyendo en el comportamiento, según la definición de Inmersive Psychology Group. Esto implica que además de tener estrategias para hacer negocios, también es imprescindible mantener una actitud adecuada para alcanzar los objetivos sin caer en la desesperación.

La psicología puede influir positivamente en el éxito financiero|Canva

¿Cómo funciona la "psicología del dinero" y por qué es tan importante para el éxito financiero? Esto dicen los psicólogos

En las terapias financieras se implementan planificaciones basadas en técnicas con psicólogos que ayuden a entender los conflictos emocionales que pueden surgir a partir del dinero. Es decir, se analizan las relaciones, experiencias y aprendizajes que han tenido, para así rescatar las que pueden seguir funcionando y descartar hábitos que son perjudiciales.

De acuerdo con información de Simply Psychology, si bien los profesionales que llevan estos temas con sus pacientes no necesariamente tienen que ser expertos en finanzas, sí es recomendable que tengan noción del tema para que así las guías sean mucho más certeras. También se puede aplicar en una especie de autoevaluación que tenga como propósito alcanzar la estabilidad económica.

Es importante ser conscientes de la relación con el dinero|Canva

Así que si no quieres que el dinero siga siendo un problema y que tus ingresos dejen de representar solo preocupaciones, tienes que analizar cuáles de tus prácticas están motivadas por experiencias del pasado. Es decir, si gastas mucho porque antes no podías hacerlo, si tienes hábitos que tus padres tenían o si existe alguna razón por la que la falta de recursos te cause una preocupación desmedida, incluso si no estás cerca de ese punto.

¿Quiénes necesitan mejorar su relación con el dinero?

Aunque lo ideal sería que todas las personas tengan una buena relación con el dinero, lo cierto es que este tipo de trabajos con psicólogos son especialmente funcionales para ciertas conductas. Se considera como recomendable para los que tienen conductas financieras compulsivas (como compras desmedidas) o para el autosabotaje financiero (cuando gastas más de lo que tienes aún sabiendo los problemas que te traerá).