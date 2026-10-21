Psicología: Las personas que siempre llegan tarde no son desconsideradas con el tiempo de los demás, sino confían mucho en su capacidad de planear y cumplir tareas

La psicología ha compartido información sobre las personas que siempre llegan tarde, advirtiendo que no pueden ser tachadas de egoístas o desordenadas, ya que esto es solo juzgar el problema de forma superficial.

Las ciencias del comportamiento han demostrado que la puntualidad funciona como un mecanismo de cohesión social; sin embargo, quienes fallan constantemente con el reloj suelen estar bajo la influencia de diferencias biológicas, rasgos psicológicos específicos y otros sesgos cognitivos.

Julio Camejo NO olvida los insultos de Azalia y cuestiona sus estrategias agresivas en La Granja VIP (VIDEO)

Los 3 perfiles de las personas que siempre llegan tarde, según la psicología

El Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de San Diego explica que los factores de retraso habitual se categorizan en componentes muy claros del comportamiento y la personalidad:

Los optimistas son descritos con el sesgo de subestimar el tiempo necesario para realizar una tarea. Quienes lo padecen asumen que sus planes se desplegarán a la perfección, eliminando márgenes de error para imprevistos.

Los espíritus libres muestran un espectro de desorganización y debilidad en el automonitoreo del tiempo, lo que interfiere con la acción de partir a la hora prevista.

Las personas que siempre llegan tarde no son desconsideradas con el tiempo de los demás|Iaroslav Danylchenko phoographer artjazz.com.ua

Los malabaristas, son personas que prefieren realizar múltiples actividades de forma simultánea. Priorizan las interacciones del momento sobre la rigidez de los horarios establecidos, registrando retrasos promedio de hasta 15 minutos.

¿Cómo dejar de ser impuntual, según la psicología?

Para reconfigurar estos patrones mentales, expertos en gestión de tiempo adscritos a la Universidad de Texas sugieren herramientas de habituación conductual como:

Duplicar las estimaciones iniciales: Diseñar un sesgo inverso donde cualquier recorrido o tarea planeada de 10 minutos se registre conscientemente como de 20 minutos para neutralizar la falacia de la planificación.

Las personas que siempre llegan tarde no son desconsideradas con el tiempo de los demás|Pexels: Brett Sayles

Uso de anclajes visuales analógicos: Los relojes de manecillas permiten que el sistema visual procese el paso del tiempo de forma espacial, compensando las deficiencias del monitoreo del tiempo interno en personas demasiado confiadas.

Reencuadre de los tiempos de espera: Modificar la percepción cognitiva de llegar antes, que en algunas personas causa microansiedad por considerarlo "tiempo perdido", y transformarlo mediante técnicas de relajación o lectura para eliminar la resistencia a salir con anticipación.