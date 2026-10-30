Qué significa ser neurodivergente, según la psicología: 3 síntomas que muchos tienen y no se dan cuenta

Ser neurodivergente significa que el cerebro y el sistema nervioso procesan la información, perciben el entorno y responden a diferentes estímulos de una manera distinta a la considerada neurotípica. Esto no significa que exista un defecto o una enfermedad, sino que hay distintas formas de experimentar el mundo, aprender, comunicarse y relacionarse con otras personas. Dentro de la neurodivergencia se encuentran condiciones como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el Trastorno del Espectro Autista (TEA), la dislexia y el síndrome de Tourette, entre otras. Algunas de sus características pueden pasar desapercibidas durante años, especialmente cuando las personas desarrollan estrategias para adaptarse a las expectativas sociales.

3 señales poco evidentes de neurodivergencia que podrías pasar por alto

No todas las personas neurodivergentes experimentan las mismas dificultades ni presentan características idénticas. De acuerdo con OLEA Salud, algunas señales pueden confundirse con timidez, distracción, cansancio o hábitos personales, por lo que es importante conocer cómo se manifiestan y entender que, por sí solas, no confirman una condición. Estas son tres experiencias que pueden ayudar a identificar patrones que suelen pasar inadvertidos.



Camuflar comportamientos para encajar socialmente (masking). Una señal poco evidente es el esfuerzo constante por adaptar el comportamiento para cumplir con las expectativas de otras personas. Esto puede incluir imitar gestos, ensayar conversaciones antes de tenerlas, pensar cuidadosamente qué responder o forzar el contacto visual durante una interacción. También puede manifestarse al reprimir movimientos naturales, como balancear el cuerpo o mover las manos, para evitar llamar la atención. Aunque estas conductas pueden ayudar a desenvolverse en determinados entornos, mantenerlas durante mucho tiempo puede generar agotamiento emocional y mental. En algunas personas, este esfuerzo se traduce en una necesidad intensa de aislarse después de convivir, ansiedad ante situaciones sociales o una sensación de cansancio que no siempre saben explicar.

Qué significa ser neurodivergente, según la psicología: 3 síntomas que muchos tienen y no se dan cuenta|Canva Tener una sensibilidad diferente a los estímulos del entorno. Otra característica que puede pasar inadvertida está relacionada con la manera en que se procesan los estímulos sensoriales. Algunas personas experimentan una sensibilidad elevada a determinados sonidos, luces, olores o texturas, mientras que otras necesitan estímulos más intensos para percibirlos o sentirse cómodas. Por ejemplo, el ruido de varias conversaciones al mismo tiempo puede resultar abrumador, las luces fluorescentes pueden provocar incomodidad o las etiquetas de ciertas prendas pueden generar una molestia difícil de ignorar. También puede existir una búsqueda frecuente de movimiento, sonidos, sabores o sensaciones específicas. Estas diferencias pueden influir en actividades cotidianas como ir de compras, trabajar en una oficina, utilizar transporte público o convivir en lugares concurridos.

Qué significa ser neurodivergente, según la psicología: 3 síntomas que muchos tienen y no se dan cuenta|Canva Experimentar dificultades para organizarse y periodos de hiperfoco. La relación con la atención y la organización también puede ser distinta. Algunas personas tienen dificultades para comenzar tareas sencillas, establecer prioridades, recordar pendientes o dividir una actividad en pasos manejables. Esto puede provocar una sensación de bloqueo incluso cuando tienen la intención de cumplir con sus responsabilidades. Sin embargo, también pueden experimentar hiperfoco, un estado en el que concentran gran parte de su atención en una actividad o tema de interés durante periodos prolongados. En esos momentos pueden pasar horas investigando, creando o realizando algo sin notar cuánto tiempo ha transcurrido. Esta combinación puede resultar desconcertante, especialmente cuando alguien tiene dificultades para concentrarse en ciertas obligaciones, pero logra dedicar una atención intensa a aquello que despierta su interés.

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¿Reconocer estas señales significa que eres neurodivergente?

Identificar una o varias de estas características no significa necesariamente que una persona sea neurodivergente. Algunas pueden aparecer en diferentes circunstancias o relacionarse con otros factores, por lo que no deben utilizarse como un diagnóstico.

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Si estas experiencias son frecuentes, afectan la vida cotidiana o generan dificultades en las relaciones, el estudio o el trabajo, lo recomendable es acudir con un profesional de la salud mental capacitado en neurodesarrollo. Una evaluación adecuada permite conocer mejor las necesidades individuales y determinar si existe alguna condición. Comprender la neurodivergencia, de acuerdo con un artículo de Cleveland Clinic, también ayuda a reconocer que no todas las personas procesan el mundo de la misma manera y que estas diferencias no deben interpretarse automáticamente como falta de capacidad, interés o esfuerzo.