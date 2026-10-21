Lo dice la psicología: por qué las personas que ayudan a recoger la mesa después de comer tienen algo en común

Cada vez que nos juntamos a comer con amigos, con familiares, seguramente alguien se ofrezca a levantar la mesa para dejar todo limpio y que esto lleva a que se produzcan algunas discusiones por quien levanta primero los cubiertos y deja todo limpio. Por otro lado, esto que puede parecer algo tan simple como sentir empatía por el otro, tiene una explicación, y llevó a la psicología a explicar el significado y el porqué de este comportamiento y cuáles son las cosas que tienen en común.

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Cuando organizamos una reunión con amigos o con la familia, es normal que el dueño organice una juntada para agasajar a los demás, donde preparará una rica comida parar todos y en la que incluso, cada uno llevará su parte, desde la bebida, el postre u otro platillo. Pero, cuando se termina la comida, será el anfitrión quien ordene todo y levante la mesa.

Pero, en ese momento, es cuando uno de los invitados se levantará de golpe y comenzará a ordenar y levantar la mesa, sin que se lo pidan, pero esto puede llevar a que el anfitrión se ofrezca a hacerlo. Esto puede significar un simple acto de educación, pero este gesto esconde algo mucho más profundo, y esto llevó a que la psicología realizara un estudio de este comportamiento y cuáles son las cosas que comparten en común.

Qué significado tiene levantar la mesa en una reunión, según la psicología

De acuerdo a lo que explicó la psicología, que alguien se ofrezca a levantar la mesa luego de una comida en familia o con amigos, puede ser una manera sencilla de decir ‘He visto lo que has hecho y quiero formar parte’ y si bien puede haber educación, hay una lectura psicológica más interesante y se trata de la reciprocidad que existe una expectativa muy extendida de responder de alguna forma al bien que recibimos de otros.

Por qué las personas tienden a levantar la mesa

Es por este motivo, que de acuerdo a lo que explicaron desde la psicología, es que cuando alguien nos invita, llega con las manos vacías, no ayuda a recoger la mesa y no se ofrece a tirar la basura, podemos sentirnos poco correspondidos. Además, hay otro factor clave que es que no lo haga por el deseo de corresponder, sino porque se siente en deuda con el anfitrión.