Los psicólogos coinciden: esto puede sentir una persona mayor cuando sus hijos ya no dependen de ella
Cuando los hijos crecen, forman su propia vida y dejan de depender emocional o económicamente de sus padres, una persona mayor atraviesa una etapa de cambios profundos. Conoce qué dice la psicología sobre el tema.
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