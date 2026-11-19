En las últimas horas el videojuego de GTA 6 le ha dado la vuelta a todo el mundo, pues millones de jóvenes lo han esperado por años, siendo este uno de los más buscados, aunque es importante que sepas que este es Clasificación M, el cuál quiere decir para Mayores de 17 años debido a su contenido.

Aunque es uno de los videojuegos más populares e incluso niños lo buscan, este es uno de los títulos más violentos, por lo que es importante tomar en cuenta la opinión de psicólogos y expertos a la hora de permitir que los chicos consuman este tipo de títulos que contienen sangre, gore, violencia, humor para mayores, desnudez, lenguaje fuerte, contenido sexual explícito y uso de alcohol y drogas.

¿Qué opinan los psicólogos sobre que los jóvenes jueguen GTA 6?

Es importante no tomar a la ligera este tipo de decisiones, pues un informe por parte de la Asociación Americana de Psicología hizo énfasis en los estudios que señalan la relación entre los videojuegos violentos y el aumento de agresividad aunque estos no fueron encontrados como directos responsables.

Lo que también vale la pena considerar mucho es que la doctora en psiquiatría Kyndle S. Lager señala que “jugar videojuegos por más de dos horas diarias se asoció con un trastorno de ansiedad, riesgo relativo ajustado e idealización o intento suicida en niñas y en niños encontraron asociaciones con trastornos depresivos o intento de autolesión”.

¿Cómo saber si mi hijo puede jugar GTA 6?

Es común que el GTA 6 sea uno de los juegos más buscados, pues al ser la novedad, todos los niños y jóvenes hablan de él, aunque es importante considerar si tu hijo comprende lo que está haciendo dentro de el videojuego, pues cada menor ha madurado de manera distinta.

Tomando en cuenta el contenido que ya te informamos que tiene, el que los chicos jueguen este tipo de títulos podría no ser lo más recomendable, por lo que es ideal mantenerlo bajo supervisión y estar al tanto sobre las cosas que logre ver de este para saber si es una buena idea.