¿Quién quiere ser millonario?: qué es, fecha de estreno, dónde verlo y todo sobre el programa

¿Quién quiere ser millonario? está de regreso en la televisión mexicana y ya tiene fecha de estreno. El formato, considerado uno de los programas de concursos más exitosos a nivel internacional, llegará a México con una producción renovada que busca conservar la esencia que lo ha convertido en un fenómeno mundial, al mismo tiempo que incorpora elementos pensados para las nuevas audiencias.

¿Quién quiere ser millonario?: fecha de estreno y dónde ver

El popular programa de concursos llegará a Azteca UNO el próximo domingo 27 de septiembre de 2026, en punto de las 5 pm, de la mano de TV Azteca y Sony Pictures Television. Enrique de la Madrid Cordero será el conductor en esta nueva etapa y aseguró sentirse "muy contento" de formar parte del proyecto, en el que los concursantes no solo responderán preguntas, si no que darán a conocer sus historias de vida y anhelos.

Esta adaptación de ¿Quién quiere ser millonario? llega con una producción renovada que conserva la esencia del formato original e incorpora una propuesta actualizada para las nuevas audiencias, esta nueva etapa promete cautivar a los espectadores con una combinación de conocimiento, estrategia y emoción, llevando a los participantes a competir por un premio económico que se va elevando según se avance.

Qué es ¿Quién quiere ser millonario? y TODO sobre el programa

¿Quién quiere ser millonario? es un programa de concursos en el que los participantes deben responder correctamente una serie de preguntas de opción múltiple para avanzar en una escalera de premios económicos. A medida que aumenta la dificultad de las preguntas, también crece la cantidad de dinero que pueden ganar.

En esta nueva edición, los participantes deberán enfrentarse a 15 preguntas de opción múltiple, con distintos niveles de dificultad y premios que aumentarán conforme avancen en la competencia. Cada respuesta correcta los acercará a cumplir un sueño, pero también deberán demostrar sus conocimientos y tomar decisiones estratégicas para llegar hasta el final.

El formato nació en Reino Unido y, desde su lanzamiento, se ha adaptado en distintos países alrededor del mundo. De acuerdo con TV Azteca y Sony Pictures Television, el programa cuenta con más de 170 versiones internacionales y ha recibido más de 65 reconocimientos, entre ellos un BAFTA y un Emmy.

El formato actualmente se transmite en territorios como Australia, Finlandia, Grecia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Bulgaria y Serbia. Ya ahora regresa a México para formar parte de la barra de entretenimiento en la televisión de las familias que se reunirán cada domingo para conocer al próximo millonario.