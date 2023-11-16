Esta es la razón por la cual no debes conectarte al Wi-Fi por código QR

En la era digital, la conveniencia se traduce en riesgos y una práctica aparentemente inocente, como conectarse a una red Wi-Fi a través de un código QR, puede convertirse en una trampa peligrosa.

Con el auge de los códigos QR, también ha surgido una amenaza silenciosa conocida como Qishing, en otra palabras, phishing a través de QR. Dicho esto, a continuación te explicamos por qué no debes conectarte al Wi-Fi por este método.

Te puede interesar: Protege tu red Wi-Fi: Esta es la importancia de cambiarle el nombre

Tenga mucho cuidado a la hora de invertir, podría ser fraude

¿Por qué no debes conectarte al Wi-Fi por código QR?

El Qishing se ha vuelto una herramienta favorita para los ciberdelincuentes. Estos estafadores crean códigos QR que aparentan ser legítimos puntos de acceso Wi-Fi, atrayendo a usuarios desprevenidos con la promesa de conexión rápida y gratuita. Sin embargo, tras el aparente ingreso seguro, se esconde un riesgo latente.

También te puede interesar: ¿Cómo saber si alguien se conecta al internet de tu celular?

Cuando te conectas a una red Wi-Fi mediante un QR falso, estás entregando tus datos personales en bandeja de plata. La información que compartes podría ser utilizada para fines maliciosos, desde el robo de identidad hasta la infiltración en tus cuentas bancarias en línea. Esencialmente, al optar por la facilidad de escanear un código, podrías estar abriendo la puerta a una invasión digital.

¿Cómo evitar el Qishing?

La clave para protegerte de este método de robo reside en el sentido común. Antes de escanear cualquier código QR para conectarte a una red inalámbrica de Internet, verifica su autenticidad. Asegúrate de que provenga de una fuente confiable y legítima.

Te puede interesar: ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin Internet, según la inteligencia artificial?

Evita proporcionar información personal adicional o descargar archivos desconocidos. Recuerda, un QR puede llevar a cualquier lugar en la web y una falsificación bien elaborada, podría conducirte a una página diseñada para robar tus datos sin que te des cuenta.