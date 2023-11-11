¿Cómo saber si alguien se conecta al internet de tu celular?

La tecnología avanza y junto con ella, los riesgos que podemos encontrar como usuarios de internet. En este sentido, la función de compartir internet desde tu celular permite que un amigo o familiar se conecte y pueda enviar un mensaje urgente. Sin embargo, los problemas surgen en caso de que olvides desactivarlo y un desconocido tome la oportunidad. En los siguientes párrafos, aprenderás a revisar cuando alguien se conecta al internet de tu celular con un sencillo truco.

Aparte de ayudar a que un conocido se conecte, la función de compartir internet es muy útil durante los viajes y más, si tienes que terminar un trabajo en el camino. De modo que, puedes pasar la señal de internet del dispositivo móvil a tu computadora. Desafortunadamente, como ya decíamos, hacerlo implica peligro para tu equipo y datos si alguien se conecta al internet de tu celular.

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¿Cuál es el truco para revisar si alguien se conecta al internet de tu celular?

Lo cierto es que la función de compartir internet desde el dispositivo móvil no representa algo laborioso para los celulares que trabajan con Android. De hecho, solo es cuestión de ir a Ajustes, colocarle un nombre a la red y compartirla. Incluso, puedes poner una contraseña como medida de prevención contra espías o hackers.

Ahora bien, para saber si alguien se conecta al internet de tu celular realiza lo siguiente:



Ve al apartado de Ajustes de tu celular, después a Conexiones y por último, a Conexión compartida.

Si tienes habilitada tu red de Wi-Fi, en la pantalla verás todos los dispositivos que tienes conectados como tu computadora o cualquier otro dispositivo de tu propiedad. Sin embargo, la lista puede estar vacía en caso de no conectar nada anteriormente.

La parte final de este truco para saber si alguien se conecta al internet de tu celular consiste en que entre los dispositivos de la lista aparezca un nombre desconocido.

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