Piden casi 1,000,000 por esta moneda de 1 peso por su notorio error de impresión

Las monedas mexicanas siguen acaparando la mayor parte de los mercados digitales debido a las características que tienen. Un ejemplo de lo anterior es esta moneda de 1 peso, la cual cuenta con un notorio error de impresión por el cual su dueño exige hasta un millón de pesos por ella.

Como sabes, la numismática se define como el estudio de las monedas, medallas y billetes que cuentan con un contexto histórico o contemporáneo. Dentro de este estudio aparece el apartado de compra y venta, que es precisamente en donde aparece esta curiosa y llamativa moneda de 1 peso.

¿Cuáles son las características principales de esta moneda de 1 peso?

Lo primero que tienes que saber es que esta moneda de 1 peso guarda consigo el rostro de José María Morelos y Pavón, la cual la hace una de las más importantes históricamente hablando gracias a la participación que este personaje tuvo en la lucha por la Independencia de México.

Mercado Libre

Su diseño se acuñó en la década de los años setenta y cuenta con una manufactura de alta calidad y una fabricación de plata. Su versión proof del año 1978 la hace aún más especial, y aunque expertos en numismática consideran que su valor más elevado podría ser de 17 mil pesos, en redes se encuentra hasta en 800 mil.

Sin embargo, esta que se muestra aquí cuenta con sellos distintivos, pues si bien no cuenta con la pureza o el estado estético adecuado, el dueño de la misma considera que su valor asciende a un precio exorbitante debido a que, según sus palabras, presenta un error de troquel que la hace distinta a las demás.

¿Por qué piden casi 1 millón de pesos por esta moneda de 1 peso?

El dueño de esta pecunia, la cual comparte a través de Mercado Libre, considera que la moneda de 1 peso que tiene consigo vale hasta 800 mil pesos debido al error de acuñación antes mencionado. No obstante, antes de adquirir cualquier pecunia se recomienda asistir con un experto en numismática para que sea él quien brinde más detalles al respecto de esta posible adquisición.