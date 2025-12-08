!No lo creerías! Edna Carrillo destapa todo el chisme tras su salida de Exatlón México

La última eliminación de Exatlón México 2025 vio partir a Edna Carrillo, quien finalmente dejó ver una mezcla de emociones y agradecimientos que demuestran que Exatlon México es más que solo un programa deportivo; es una familia que crece con cada circuito. Aunque la salida de Edna sorprendió a más de uno, la atleta dejó en claro que se va con el corazón lleno y con una experiencia maravillosa.

¿Cómo se despidió Mati de la novena temporada de Exatlón México?

Edna compartió que desde su paso por el Draft hasta su último día dentro de la novena temporada, cada instante lo vivió con intensidad, asegurando que disfrutó de conocer a grandes figuras como Mati Álvarez, Paulette, Mono Osuna, a los nuevos y a las grandes leyendas, asegurando que no llegó esperando nada, pero terminó llevándose amistades, aprendizajes y una aventura que la marcó.

“Rojos y Azules somos distintos, pero eso es parte del juego”

Edna también se sinceró en cuanto a la dinámica que existe en los equipos , dejando ver que una diferencia marcada era la juventud que sobresale dentro de la escuadra azul, lo que le da otra vibra a los rojos, dejando en claro que no planea hablar mal de nadie, reconociendo que hizo grandes amistades.

¿Qué dijo Edan sobre Dana, Mati y Mono?

Con respecto a sus rivales y compañeros, aseguró que Dana hizo un gran papel durante la eliminación; recomendó que la atleta rival fue mejor y merecía la victoria. Además, Edna habló sobre Mati , a quien consideró como una amiga y como una atleta de gran talento, mientras que a Mono lo colocó como uno de los grandes favoritos para llevarse la gran victoria, asegurando que lo que vemos dentro de la competencia es solo un personaje, pues dejo en claro que "Mono" es una persona con un gran corazón y le encantaría formar amistad fuera de la competencia.

“Extrañaré a Paulette y a Mati”

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando Edna confesó que, si bien extrañaría todo lo que se refiere a la novena temporada en Exatlón México, a quien más extrañaría sería a Paulette y Mati, quienes fueron más que amigas dentro de la competencia.