Así puedes salir de un grupo de WhatsApp sin que todos lo noten

WhatsApp se ha actualizado de manera completa en los últimos años, por lo que poco queda de aquella aplicación que salió hace más de una década y que transformó la forma en cómo las personas se comunican digitalmente. Ahora, existen una serie de trucos y recomendaciones que, incluso, pocas personas conocen.

Una de ellas guarda relación con la forma en cómo salirte de un grupo de WhatsApp sin que todos lo noten, un hecho que se puede volver importante para ti en entornos laborales, sociales, familiares o hasta amistosos. Si quieres conocer cómo lograr este método, entonces quédate con nosotros.

¿Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin que nadie lo note?

Salir de un grupo de WhatsApp parece una acción simple que se vuelve “compleja” si tu deseo es que no todos los integrantes del grupo lo sepan mediante el aviso “X usuario salió del grupo”. Este hecho atrae algunas preguntas incómodas o cuestionamientos en torno a la decisión que la persona acaba de tomar.

Ante este hecho, WhatsApp cuenta con una acción que permite que no todos los participantes sepan que has salido de un grupo, aunque esto no significa que dicha salida pase desapercibida. Esto guarda relación con los administradores del grupo, mismos que, en efecto, sabrán cuando una persona decida salir del chat grupal.

Para ello, lo primero que tienes que hacer es abrir WhatsApp e ingresar al grupo que quieres abandonar para, posteriormente, tocar los 3 puntos de la parte superior derecha. Después de seleccionar “Más”, tendrás que dar clic en “Salir del Grupo”, hecho que en automático hará que la app muestre un mensaje en donde se indique que solo los administradores supieron de esta movida.

¿Qué otros métodos hay para lidiar con los chats grupales?

Si quieres tomar un poco más de cautela y no decidir alejarte para siempre del grupo, también tienes la opción de silenciar las conversaciones o, bien , archivarlas antes de eliminarlas por completo. No obstante, debes saber que si te eliminas del grupo se puede liberar un importante espacio en tu dispositivo móvil.