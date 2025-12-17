Ideas de suéteres de color rojo para lucir elegante en Navidad: cómo combinarlo

El color rojo es uno de los grandes protagonistas de la Navidad y una elección perfecta para crear looks elegantes y llenos de estilo. Los suéteres en este tono no solo aportan calidez durante la temporada invernal, sino que también pueden combinarse de múltiples formas para lograr outfits sofisticados, modernos o clásicos, ideales para cenas, reuniones y celebraciones navideñas.

Expertos de la revista de moda Vogue compartieron algunas ideas para llevar esta prenda con armonía y distinguirte durante los eventos festivos. De acuerdo a los especialistas, hay al menos seis inspiraciones que puedes seguir para llevar adelante los suéteres rojos:



Suéter rojo clásico + pantalón negro: una combinación infalible para cenas formales. Puedes elegir un suéter de punto fino o cuello alto y sumarlo con zapatos negros o botines para un look sobrio y elegante.

Suéter rojo de punto fino + falda midi satinada: ideal para un outfit femenino y sofisticado. Los tonos beige, champagne o negro en la falda equilibran el rojo y elevan el look navideño.

Suéter rojo + pantalón blanco o marfil: perfecto para un estilo más luminoso y moderno. Agrega accesorios dorados o nude para un toque festivo sin exceso.

Suéter rojo oversize + abrigo neutro: combínalo con un abrigo gris, camel o beige y pantalones rectos. Es una opción cómoda y chic para reuniones familiares.

Suéter rojo + jeans oscuros: para una Navidad más casual pero arreglada, elige jeans azul oscuro o negros y completa el look con botines o tacones bajos.

Suéter rojo con detalles especiales: opta por tejidos con brillo sutil, botones joya o texturas trenzadas. Combínalo con prendas lisas para que el suéter sea el protagonista.

Estos accesorios combinan con suéteres rojos

Para lograr un look equilibrado y sofisticado, la clave está en elegir accesorios que complementen el color sin restarle protagonismo al suéter. Por tal razón, desde la revista HOLA mencionaron aquellos que no pueden faltarte esta Navidad:

