Ideas de suéteres de color rojo para lucir elegante en Navidad: cómo combinarlo
Descubre ideas para llevar esta prenda con elegancia, qué colores suman y cómo crear looks sofisticados y festivos sin perder estilo en esta Navidad.
El color rojo es uno de los grandes protagonistas de la Navidad y una elección perfecta para crear looks elegantes y llenos de estilo. Los suéteres en este tono no solo aportan calidez durante la temporada invernal, sino que también pueden combinarse de múltiples formas para lograr outfits sofisticados, modernos o clásicos, ideales para cenas, reuniones y celebraciones navideñas.
Expertos de la revista de moda Vogue compartieron algunas
ideas para llevar esta prenda con armonía
y distinguirte durante los eventos festivos. De acuerdo a los especialistas, hay al menos seis inspiraciones que puedes seguir para llevar adelante los suéteres rojos:
- Suéter rojo clásico + pantalón negro: una combinación infalible para cenas formales. Puedes elegir un suéter de punto fino o cuello alto y sumarlo con zapatos negros o botines para un look sobrio y elegante.
- Suéter rojo de punto fino + falda midi satinada: ideal para un outfit femenino y sofisticado. Los tonos beige, champagne o negro en la falda equilibran el rojo y elevan el look navideño.
- Suéter rojo + pantalón blanco o marfil: perfecto para un estilo más luminoso y moderno. Agrega accesorios dorados o nude para un toque festivo sin exceso.
- Suéter rojo oversize + abrigo neutro: combínalo con un abrigo gris, camel o beige y pantalones rectos. Es una opción cómoda y chic para reuniones familiares.
- Suéter rojo + jeans oscuros: para una Navidad más casual pero arreglada, elige jeans azul oscuro o negros y completa el look con botines o tacones bajos.
- Suéter rojo con detalles especiales: opta por tejidos con brillo sutil, botones joya o texturas trenzadas. Combínalo con prendas lisas para que el suéter sea el protagonista.
Estos accesorios combinan con suéteres rojos
Para lograr un look equilibrado y sofisticado, la clave está en elegir accesorios que complementen el color sin restarle protagonismo al suéter. Por tal razón, desde la revista HOLA mencionaron aquellos que no pueden faltarte esta Navidad:
- Joyas doradas y perlas: los accesorios en tonos dorados aportan calidez y un aire refinado, ideales para cenas y celebraciones. Las perlas, por su parte, son un acierto seguro si buscas un estilo clásico y atemporal.
- Bolsos en tonos neutros: carteras negras, beige o camel equilibran el rojo y mantienen la armonía del outfit. Para la noche, un clutch metálico puede darle un toque festivo sin caer en excesos.
- Bufandas y chales que suman elegancia: las bufandas en colores claros como crema, gris o blanco suavizan el look y aportan luminosidad. Si prefieres estampados, elige diseños discretos con detalles en rojo.
- Calzado que completa el conjunto: botines negros o marrón oscuro son ideales para el día, mientras que zapatos nude o metálicos elevan el outfit en ocasiones especiales.