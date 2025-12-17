Él es el supuesto nuevo novio de Cazzu: dicen que está enamorada nuevamente de este mexicano

Luego de un periodo marcado por cambios personales y mucha atención mediática, el nombre de Cazzu vuelve a colocarse en el centro de la conversación. En los últimos días, han surgido rumores que apuntan a un nuevo romance con un mexicano, lo que ha despertado curiosidad entre sus fans y en el mundo del espectáculo, aunque hasta ahora todo se mantiene en el terreno de las especulaciones.

En sus redes sociales, el periodista Javier Ceriani dio a conocer que la artista Julieta Cazuchelli estaría iniciando una relación con un hombre oriundo de México. En su posteo, donde prefirió no revelar su identidad, remarcó que todavía la cantante argentina no quiere oficializarlo, dado que "solo salen" y se está dando la oportunidad de enamorarse nuevamente.

El dato que compartió Ceriani con su comunidad de internet también llamó la atención y alarmó a los seguidores, por la nueva apuesta de la cantante argentina, después de que su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, le fuera supuestamente infiel con Ángela Aguilar.

Hoy se rompe la industria con información que nadie más tiene y con pruebas que van a dar que hablar 👀



👉 Christian Nodal queda en el centro de la escena: yo tengo las imágenes y las evidencias que lo muestran muy cercano a una mujer.

👉 Habla conmigo el verdadero compositor de… pic.twitter.com/w5ivhkg9Lq — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) December 16, 2025

Esto se sabe sobre el supuesto nuevo romance de Cazzu

En su cuenta de X, el comunicador fue categórico e informó que la incipiente historia habría comenzado durante sus últimos conciertos en el país latino. "En la gira 2025 que Cazzu hizo en México se habría afianzado el amor entre ella y otra persona. Fue en territorio mexicano que a la cantante le volvieron las mariposas en el estómago", dijo.

Además, sumó: "Dicen que en tierras aztecas le habría crecido el vínculo con esta persona, le habría afianzado la relación el tour".

Asimismo, anticipó que el hombre en cuestión "puede ser que sea del equipo" de la reconocida trapera de Argentina que, según mencionó, es muy poco. "Puede ser alguien del equipo de tour mexicano con empleados mexicanos y, así, Cazzu vuelva a comer chile, ¿quién es esta persona? Muy pronto lo van a saber", finalizó el periodista.