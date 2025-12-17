Las 2 playas de Nayarit donde es más probable que te salga un tiburón, según la IA

Las playas de Nayarit son famosas por su belleza natural y su rica biodiversidad marina, pero en algunas zonas también es posible encontrar tiburones. De acuerdo con análisis realizados por una plataforma de inteligencia artificial (IA), que toman en cuenta avistamientos, condiciones del mar y comportamiento de estas especies, existen dos playas del estado donde la probabilidad de toparse con uno es mayor de lo que imaginas.

Según la herramienta digital Chat GPT, aunque los registros de ataques o avistamientos recurrentes de tiburones cerca de zonas de baño son muy pocos o anecdóticos, pueden ocurrir en:



Costa de San Blas / Matanchén: en esta zona se registran observaciones de tiburones ballena ( Rhincodon typus ) en temporada migratoria, especialmente entre finales de año y principios del siguiente, cuando estos gigantes marinos pasan por la costa para alimentarse.

en esta zona se registran observaciones de tiburones ballena ( ) en temporada migratoria, especialmente entre finales de año y principios del siguiente, cuando estos gigantes marinos pasan por la costa para alimentarse. Aguas más profundas frente a Punta Mita, Marietas y zonas fuera de la bahía: si bien esto no es específico de una playa tradicional dentro de Nayarit, áreas más alejadas de la orilla como los alrededores de Punta Mita o las Islas Marietas pueden tener avistamientos esporádicos de distintas especies de tiburones en mar abierto, especialmente para buceo o snorkel profundo.

Las precauciones que debes tomar si visitas playas donde puede haber tiburones

En playas donde puede haber tiburones, lo más importante es prevenir y actuar con calma, según expertos de la Fundación IO. Estas recomendaciones ayudan a reducir riesgos y disfrutar del mar con mayor seguridad:

