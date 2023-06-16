Prepara la UAT rodada para prevenir la violencia contra mujeres y niñas

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Matamoros (UAMM), prepara un recorrido en bicicleta con el propósito de sensibilizar respecto a la prevención de la violencia contra mujeres y niñas.

La directora del plantel con sede en Matamoros, Dra. Yolanda Castillo Muraira, dijo al respecto que dicha actividad busca, además, fomentar la sana convivencia y promover hábitos de vida saludable entre la población.

En entrevista durante su asistencia a la reunión de directores de la UAT, en el Campus Victoria, hizo extensiva la invitación a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a sumarse a la actividad que se enmarca en el Día Naranja, proclamado así por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como la fecha para generar conciencia, y actuar y prevenir la violencia en contra de las mujeres y las niñas.

“Queremos promover los hábitos de vida saludable, el mantener la salud mental, la salud física, eso nos hará hacernos sentir bien con nosotros mismos y como consecuencia poder estar bien con los demás”, indicó.

Informó que el recorrido se hará en bicicleta por distintas calles de Matamoros, el sábado 17 de junio de 2023, a partir de las ocho de la mañana, saliendo de las instalaciones del plantel universitario y culminando en el mismo lugar.

Una de las recomendaciones para los participantes es que porten su casco y parches para las cámaras de las llantas.

La inscripción es totalmente gratuita y se realiza a través de la página oficial y redes sociales de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros UAT.

Cabe señalar que el día 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja y, en ese marco, la UAT trabaja de manera permanente en acciones de sensibilización, como pláticas, conferencias, foros, entre otras, en diferentes sectores de la sociedad, para coadyuvar a las metas de ese movimiento, cuyo fin es visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta.