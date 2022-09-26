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FOTOS | ¡Checa los conciertos más épicos en el Zócalo de la CDMX!

Artistas nacionales e internacionales han pisado el zócalo capitalino, sin embargo, no todos han logrado llenarlo. ¡Checa estas figuras que han roto el récord!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Artistas en el Zócalo
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