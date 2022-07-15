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FOTOS | ¡Al fin los críticos nos demostraron su talento en la pista!

Tuvimos de todo en Quiero Bailar. Por primera vez, el talento de los críticos; también una muestra de baile de Ivanna y Canek, y Tony bailó con nueva pareja.

Por: Redacción Azteca UNO

¡Conocimos a las parejas sentenciadas de este viernes!.jpg
¡Emocionados por conocer sus calificaciones totales!.jpg
Aarón y Sofía no convencieron como hubieran querido..jpg
Abyadé y Canek demostraron su energía a pesar de las lesiones..jpg
Abyadé y Canek probaron un nuevo género..jpg
Betty y Rafa regresaron al lírico donde recibieron muchos aplausos..jpg
Denisse no podrá continuar en la competencia por su lesión en el tobillo..jpg
El jurado asegura que a Melany y Oskarín les falta química en el esenario..jpg
El primer día de la semana estuvo muy intenso en calificaciones..jpg
Farfán y Sahory están más compenetrados sobre el escenario..jpg
Ivanna y Osirys son de los favoritos pero tuvieron muy bajas calificaciones..jpg
Gaby y Alexandre llevaron la samba al escenario..jpg
Farfán y Sahory no tuvieron suerte con las calificaciones del jurado..jpg
Gaby y Alexandrfe lo dieron todo con un rock and roll..jpg
Javi disfruta cada vez más los bailes con Regina..jpg
Javi mostró sus dotes en el baile como nunca lo habíamos visto con un reggaetón..jpg
Oskarín y Melany gustaron mucho con su número del jueves..jpg
Osirys e Ivanna se lucieron con un rock and roll..jpg
Rafa y Betty se aventaron un tema de Broadway..jpg
Sofía y Aarón sorprendieron con la quebradita..jpg
Sol y Santiago no tuvieron la mejor coreografía, según los críticos..jpg
Sol y Santiago nos mostraron su talento con el género lírico..jpg
30.jpg
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¡Conocimos a las parejas sentenciadas de este viernes!.jpg
¡Emocionados por conocer sus calificaciones totales!.jpg
Aarón y Sofía no convencieron como hubieran querido..jpg
Abyadé y Canek demostraron su energía a pesar de las lesiones..jpg
Abyadé y Canek probaron un nuevo género..jpg
Betty y Rafa regresaron al lírico donde recibieron muchos aplausos..jpg
Denisse no podrá continuar en la competencia por su lesión en el tobillo..jpg
El jurado asegura que a Melany y Oskarín les falta química en el esenario..jpg
El primer día de la semana estuvo muy intenso en calificaciones..jpg
Farfán y Sahory están más compenetrados sobre el escenario..jpg
Ivanna y Osirys son de los favoritos pero tuvieron muy bajas calificaciones..jpg
Gaby y Alexandre llevaron la samba al escenario..jpg
Farfán y Sahory no tuvieron suerte con las calificaciones del jurado..jpg
Gaby y Alexandrfe lo dieron todo con un rock and roll..jpg
Javi disfruta cada vez más los bailes con Regina..jpg
Javi mostró sus dotes en el baile como nunca lo habíamos visto con un reggaetón..jpg
Oskarín y Melany gustaron mucho con su número del jueves..jpg
Osirys e Ivanna se lucieron con un rock and roll..jpg
Rafa y Betty se aventaron un tema de Broadway..jpg
Sofía y Aarón sorprendieron con la quebradita..jpg
Sol y Santiago no tuvieron la mejor coreografía, según los críticos..jpg
Sol y Santiago nos mostraron su talento con el género lírico..jpg
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¡Conocimos a las parejas sentenciadas de este viernes!.jpg
¡Emocionados por conocer sus calificaciones totales!.jpg
Aarón y Sofía no convencieron como hubieran querido..jpg
Abyadé y Canek demostraron su energía a pesar de las lesiones..jpg
Abyadé y Canek probaron un nuevo género..jpg
Betty y Rafa regresaron al lírico donde recibieron muchos aplausos..jpg
Denisse no podrá continuar en la competencia por su lesión en el tobillo..jpg
El jurado asegura que a Melany y Oskarín les falta química en el esenario..jpg
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Farfán y Sahory están más compenetrados sobre el escenario..jpg
Ivanna y Osirys son de los favoritos pero tuvieron muy bajas calificaciones..jpg
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Oskarín y Melany gustaron mucho con su número del jueves..jpg
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