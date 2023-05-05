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FOTOS | Diana Bovio ha sabido crecer en su carrera en la actuación.

Diana Bovio nos acompañó esta semana en Venga La Alegría, por lo que te traemos algunos datos que tal vez no conocías de esta guapa y talentosa actriz.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Diana Bovio
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