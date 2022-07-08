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FOTOS | ¿Quiénes son las famosas a las que Belinda besó?

¡Esta semana Belinda estuvo en el ojo público debido a que en un concierto en España protagonizó tremendo beso con dos famosas más! ¡Checa de quiénes hablamos!

Por: Redacción Azteca UNO

Famosas con Belinda
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FOTOS | Belinda y famosas
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